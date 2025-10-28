Chamberly
La mejor idea de los negocios modernos: Economías de escala compartidas
Algunas empresas tienen éxito dando más de lo que reciben.
oct 28, 2025
•
Salvador Lorca 📚
7
2
4
septiembre 2025
Se acerca el próximo momento Kodak
Sólo importa una cosa: ¿cómo de profundo es tu foso?
sep 30, 2025
•
Salvador Lorca 📚
9
4
La Deuda de Comodidad: El Asesino Silencioso de las Empresas de Éxito | Cómo el Hambre Infinita de la IA nos está robando el Futuro
Por qué tu mayor fortaleza es tu mayor vulnerabilidad. Antes de celebrar el próximo avance, contemos el coste real.
sep 15, 2025
•
Salvador Lorca 📚
and
David
9
3
4
El Negocio de la Obesidad
Medicamentos, el sector de la Salud y los mini-menús en la restauración.
sep 8, 2025
•
Salvador Lorca 📚
6
5
2
agosto 2025
Innovación Sostenible en la Industria Sanitaria: Claves y Estrategias de Impulso
Una mayor colaboración público-privada permite combinar la eficacia diagnóstica con la eficiencia tecnológica y la sostenibilidad económica de las…
ago 8, 2025
•
Salvador Lorca 📚
6
1
2
julio 2025
Un Salario Justo en la Industria de la Restauración: Debate y Regulación en EEUU
La política «populista» de Trump está respaldada por la patronal de Restaurantes, probablemente porque no impedirá que los establecimientos paguen a los…
jul 31, 2025
•
Salvador Lorca 📚
8
4
5
La Industria Musical
Durante el 99% de la historia, la música se experimentaba con lo visual -estabas allí, era en directo, podías ver cómo sucedía- y luego, durante los…
jul 18, 2025
•
Salvador Lorca 📚
5
2
Tensiones en los Sectores Editorial y de Comunicación Alemanes: El Clan Mohn retoma las Riendas
Esto tendrá impacto en Europa, EEUU y docenas de países, incluyendo 75.000 trabajadores.
jul 13, 2025
•
Salvador Lorca 📚
6
4
🧳Nueva Estrategia de Marca para Expedia en 1 Día
🏷No comercialices tu categoría. Crea una categoría.
jul 5, 2025
•
Salvador Lorca 📚
7
3
6
junio 2025
Cerrar o Vender Establecimiento Permanente situado en un País Extranjero (dentro de la UE): Aspectos Fiscales
Cuando una sucursal tiene pérdidas y es vendida o cerrada.
jun 25, 2025
•
Salvador Lorca 📚
2
La Revolución Tecno-industrial
Aprovechar la tecnología para obtener mayores márgenes en las grandes industrias
jun 22, 2025
•
Salvador Lorca 📚
5
1
1
Los Inexpugnables Jardines Amurallados de Datos de los Grandes de China
Retos y oportunidades únicos en la industria de la inteligencia profesional de China. Todo reto es una oportunidad.
jun 5, 2025
•
Salvador Lorca 📚
10
5
4
