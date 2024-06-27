Sistemas Financieros: Organización, Globalización, Riesgos y Principios
Explorando el "por qué" de la estabilidad financiera mundial, proporcionando debates perspicaces sobre el sistema financiero internacional y los problemas contemporáneos de hoy en día
Sistemas Financieros: Organización, Riesgos, Globalización y Principios
Aquí intentaremos primero definir las funciones que desempeña el sistema financiero. Después estudiaremos las formas que puede adoptar, realizando un análisis comparativo de los posibles tipos de organización que combinan mercados e intermediarios finan…