Chamberly

Chamberly

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Martina López
Martina López
1d

Pero es No fueron los costos de la vivienda lo que ahuyentó a las fábricas, ni el precio de la mano de obra. Es lo que hay bajo tierra, como en las placas tectónicas.

Responder
Compartir
Avatar de David
David
1d

Para la década de 1980, casi todos los árboles frutales habían desaparecido, reemplazados por la sede corporativa y las instalaciones de fabricación de semiconductores, que ahora también han desaparecido.

Responder
Compartir
2 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Lawi · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura