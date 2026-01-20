Silicon Valley se asocia ahora comúnmente con la industria del software. Pero Silicon Valley albergó en su día la mayor parte de la capacidad mundial de fabricación de semiconductores, antes de perder rápidamente cuota de mercado frente a sus rivales asiáticos en las décadas de 1980 y 1990. Y los intentos de traer fábricas de vuelta a Estados Unidos rara vez se concretan en Silicon Valley; la fábrica de TSMC, por ejemplo, está en Arizona. ¿Por qué perdió su lugar? ¿Qué se puede decir sobre las repercusiones, o la falta de ellas, en la industria manufacturera?

En el caso de las fábricas de Silicon Valley, algunos expertos señalan que fue un cálculo económico: terrenos, electricidad y agua más baratos, además de incentivos fiscales en lugares como Arizona y Texas. También, como los trabajadores de línea en las fábricas no reciben tan buenos salarios como los ejecutivos, diseñadores de circuitos y capitalistas de riesgo, ya no pueden permitirse vivir cerca del trabajo.

El Área de la Bahía tiene una escasez de terrenos increíble. Se podría hablar de las normas de uso del suelo en la Bahía y California que han encarecido o dificultado la construcción, pero eso no sería un tema nuevo: esa idea es el motor de uno de los movimientos políticos de más rápido crecimiento en la historia reciente americana (el movimiento YIMBY), que ahora tiene un sólido control de la legislatura estatal de California, y el argumento se explica en One Billion Substacks y en muchos libros muy populares (véase Abundancia).

No es un análisis supernovedoso. Pero incluso si no se tuvieran esos factores políticos presentes en California y la Bahía, simplemente no hay mucho terreno y el lugar es propenso a terremotos.

Podría ser interesante preguntarse por qué no se construyen fábricas entre la Bahía y Sacramento, donde hay abundante terreno (aunque principalmente tierras de cultivo, que de por sí pueden ser caras o estar protegidas), pero la respuesta podría ser simplemente que está lo suficientemente lejos de los centros de diseño del Valle y el desplazamiento es tan complicado que bien podrían enviarlos a donde sea más barato.

En un mundo alternativo con una mayor integración del BART entre el Valle de San Francisco y las ciudades más allá de Antioch, tal vez las cosas serían diferentes, pero el coste del terreno es, para muchos, en cierto modo, la respuesta definitiva.

Costes y desafíos

Las plantas de fabricación (fabs) abandonaron Silicon Valley en gran medida debido a los altos costos y los desafíos logísticos de la fabricación en el norte de California, lo que llevó a una transición hacia un modelo de negocio “fabless”.

Las principales razones de la salida de la fabricación de semiconductores de la región incluyen:

Costo de operación: El alto costo de los bienes raíces, los servicios públicos (especialmente la electricidad y el agua) y la mano de obra en Silicon Valley hizo que la fabricación a gran escala fuera económicamente inviable en comparación con otras regiones. Se consideraron “costos prohibitivos”: Los problemas fundamentales de los altos costos inmobiliarios, laborales y de servicios públicos en el norte de California afectaron a todos los fabricantes por igual, independientemente de si producían chips de memoria, de lógica u otros tipos.

El cambio a “fabless”: Muchas empresas dejaron de tener sus propias fábricas para centrarse en el diseño de chips. Comenzaron a subcontratar la producción a fundiciones especializadas como TSMC (Taiwán) o UMC, que pueden lograr mejores economías de escala al fabricar para múltiples clientes.

Restricciones ambientales y regulatorias: La fabricación de chips a gran escala requiere un uso significativo de productos químicos y una supervisión ambiental rigurosa, lo que se enfrentó a regulaciones más estrictas y mayores costos de cumplimiento en California. Especialización regional: Con la salida de la manufactura, Silicon Valley se convirtió en un centro de investigación de alto valor, desarrollo de software y diseño de hardware, mientras que la producción física se trasladó a zonas más rentables como Oregón, Arizona, Texas o el extranjero.

Las industrias y el abandono de Silicon Valley

Las principales razones por las que las instalaciones de fabricación (fábricas) abandonaron Silicon Valley se aplicaron ampliamente a toda la industria de semiconductores, con pocas diferencias según el tipo específico de chip que se producía.

Los principales impulsores fueron factores económicos y logísticos universales, que incluyen, además de los señalados más arriba, los siguientes:

Necesidad de estabilidad geológica: A medida que las tecnologías de fabricación se volvieron más avanzadas y sensibles a las vibraciones, el riesgo de interrupciones que arruinaran la producción debido a la actividad sísmica (terremotos) en Silicon Valley se convirtió en un factor disuasorio significativo para todo tipo de fábricas de alta tecnología, que preferían una mayor estabilidad.

Economías de escala: El cambio al modelo “fabless”, donde las empresas se centran en el diseño de chips y subcontratan la fabricación a grandes fundiciones especializadas como TSMC, fue una tendencia intersectorial impulsada por el coste astronómico (miles de millones de dólares) de construir nuevas fábricas competitivas. Esta presión de costes era universal.

Incentivos gubernamentales: Otros estados de EE. UU. (como Oregón, Arizona y Texas) y otros países ofrecieron lucrativas exenciones fiscales y otros incentivos para atraer todo tipo de fabricación de semiconductores, lo que hizo que la reubicación fuera atractiva para toda la industria.

Si bien los diferentes tipos de chips (por ejemplo, lógicos frente a memoria) requieren procesos y equipos de fabricación ligeramente diferentes, estas diferencias técnicas no crearon razones específicas para abandonar Silicon Valley. Más bien, los desafíos económicos y geográficos predominantes hicieron de la región un lugar inviable para la producción física a gran escala en general.

¿Y qué nos dice esto sobre las repercusiones, o la falta de ellas, en la manufactura?

La salida de las instalaciones de fabricación de semiconductores (fábricas) de Silicon Valley tuvo repercusiones bien estudiadas en la manufactura, en especial los beneficios indirectos, como el intercambio de conocimientos e innovación, que se producen cuando la producción y el diseño se ubican en el mismo lugar.

La historia de las fábricas de Silicon Valley ofrece algunas luces sobre estas repercusiones:

La disociación entre diseño y producción

El cambio a un modelo “fabless” demostró que, en la industria de los semiconductores, las repercusiones de innovación de alto nivel (nuevas arquitecturas de chips, integración de software) podían separarse de la fabricación física.

Portabilidad del conocimiento: Silicon Valley demostró que el conocimiento de diseño es altamente portátil. Una vez que se desarrollaron los “kits de diseño de procesos” (PDK) estandarizados, los diseñadores de California pudieron comunicar instrucciones de fabricación precisas a las fundiciones de Taiwán o Corea sin necesidad de estar esencialmente presentes en la planta de producción.

Especialización por encima de la proximidad: El continuo dominio de la región en el diseño de chips sugiere que las repercusiones entre diferentes empresas de diseño (por ejemplo, mediante la captación de talento o la investigación compartida) suelen ser más valiosas para la innovación que las repercusiones entre un diseñador y una fábrica local.

El aprendizaje práctico está geográficamente fijado

Si bien la innovación en diseño puede viajar, la innovación en procesos (el conocimiento especializado sobre cómo construir chips complejos) permanece ligada a la ubicación física de la fábrica.

Pérdida del “sentido de la fabricación”: Cuando las fábricas se marcharon, Silicon Valley perdió las repercusiones del aprendizaje práctico que se producen en la planta de producción. Este tipo de innovación es tácita y requiere experiencia práctica; no se puede digitalizar ni enviar fácilmente por correo electrónico.

Nuevos ecosistemas en otros lugares: A medida que las fábricas se mudaron a regiones como Taiwán o Arizona, las repercusiones relacionadas con la fabricación (como las cadenas de suministro de productos químicos especializados y la experiencia en mantenimiento de equipos) las siguieron, creando nuevos clústeres de alta tecnología en esas ubicaciones.

Los límites de la innovación “pura”

El actual impulso global para 2026 para que la fabricación vuelva a EE.UU. UU. (a través de la Ley CHIPS) sugiere que la falta de repercusiones de la fabricación local puede, con el tiempo, perjudicar la resiliencia a largo plazo.

Vulnerabilidad de la cadena de suministro:

La separación del diseño de la fabricación generó una falta de impactos indirectos en la logística y la seguridad. Sin fábricas locales, las empresas de Silicon Valley son más vulnerables a las interrupciones de la cadena de suministro global.

Brechas de talento: La salida de fábricas provocó una disminución de la fuerza laboral fabricante nacional, lo que generó una escasez de técnicos cualificados e ingenieros de procesos que está resultando difícil y costosa de revertir.