Nueva Geografía del Gasto de los Consumidores: Un Enfoque de Economía Política
La conducta del consumidor y del comercio minorista que interconecta la arteria comercial principal con las corrientes mundiales, políticas y económicas: 1a Parte
Nueva Geografía del Gasto de los Consumidores: Un Enfoque de Economía Política
Nota: Esta es la primera parte sobre la conducta del consumidor y del comercio minorista que interconecta la arteria comercial principal con las corrientes mundiales, políticas y económicas.
En Francia, el consumo de los hogares representa al…