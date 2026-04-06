Por: mya

Tras años desarrollando herramientas de monetización para creadores en TikTok, he identificado una enorme brecha en el mercado de la que nadie habla. Mientras todos se centran en ayudar a los creadores de contenido original a acceder a la economía de los creadores, valorada en 205 mil millones de dólares, existe todo un ecosistema de creadores de valor que ha sido completamente ignorado: los curadores.

Nota: Ver también Economía de la Curación: Autoridad en la Era del Exceso (Cómo la escasez de atención está transformando la autoridad de la marca); y Porqué la Curación es el Futuro: Razones, Herramientas y Ejemplos (para la nueva autoridad digital) - una entrevista con Robin Good.

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El auge de la economía de los curadores

Vivimos en una era de sobrecarga de información. Entre el contenido generado por IA que inunda nuestros feeds y un flujo interminable de creadores que compiten por la atención, los consumidores se ven abrumados por la cantidad de opciones. Este caos ha traído de vuelta al centro de atención una figura familiar: el creador de tendencias, el curador, la persona que sabe filtrar el ruido y mostrarnos lo que realmente importa.

Conozco este mundo a fondo, no solo por mi trabajo diario creando herramientas de monetización, sino también por administrar mi propia página de inspiración de nail art, Narrative Design Club, en Threads. Desde esta doble perspectiva, he visto de primera mano cuán diferente es el panorama de la monetización para los curadores en comparación con los creadores tradicionales.

Creadores vs. Curadores: la brecha de la monetización

La distinción es simple pero crucial:

Los creadores crean contenido original.

Los curadores remezclan y organizan contenido existente.

Esta diferencia crea un problema fundamental de monetización. Mientras que los creadores pueden justificar fácilmente las colaboraciones con marcas (ellos crearon el contenido, merecen el pago), la cadena de valor para los curadores es más compleja. ¿Quién cobra cuando el contenido seleccionado impulsa las ventas? ¿Cómo se valora el arte de la curación digital?

Esta ambigüedad explica por qué las plataformas con contenido principalmente curado tienen dificultades para monetizar a sus creadores. Tomemos como ejemplo Pinterest, posiblemente la plataforma de curación más grande de la web. Sus creadores son en su mayoría curadores, lo que explica su escasa inversión en herramientas para creadores y el cierre de su fondo para creadores en noviembre de 2022, tras invertir 20 millones de dólares en el programa.

Por qué las soluciones actuales no satisfacen las necesidades de los curadores

Los creadores de Pinterest hoy en día dependen de dos métodos principales de monetización, ambos con fallos fundamentales:

1. Marketing de afiliados: si bien los enlaces de afiliados pueden funcionar, favorecen en gran medida a las marcas en lugar de a los creadores. A diferencia de los acuerdos con marcas, que suelen incluir tarifas fijas garantizadas para los creadores (como un pago por esfuerzo), el marketing de afiliados solo paga por resultados. Esto requiere una escala masiva para tener éxito, lo que hace casi imposible que los curadores más pequeños obtengan ingresos significativos. Además, los curadores son naturalmente más selectivos con los productos que promocionan, lo que limita aún más su potencial de éxito en el marketing de afiliación. (Nota del Editor: Además, Google está restringiendo el alcance del marketing de afiliados).

2. Tráfico dirigido a propiedades propias: muchos curadores de Pinterest dirigen el tráfico a sus propias marcas de productos de consumo o blogs. Si bien esto puede funcionar, requiere el enorme esfuerzo adicional de crear y administrar un negocio, lo que no es precisamente una vía de monetización viable para la mayoría.

El nicho de mercado: las micro-marcas necesitan micro-mundos

Aquí es donde se pone interesante. Los algoritmos son muy especializados y personalizados (construidos paso a paso), pero las marcas no. Miles de micro-marcas de consumo se lanzan cada año, y todas se enfrentan al mismo desafío: construir un universo de marca que conecte con las aspiraciones de sus clientes. Estas micro-marcas tienen la oportunidad de conquistar nichos de mercado, pero no pueden permitirse el apoyo de marketing.

Aquí es donde los curadores deberían destacar. Descubrí esta oportunidad gracias al trabajo de Dai Media, un curador que ayuda a las marcas a comunicarse mediante moodboards cuidadosamente elaborados. Me hizo darme cuenta de lo siguiente: ¿y si los curadores pudieran monetizar creando universos de marca para micro-marcas?

Piénsalo:

El mundo se está volviendo cada vez más personalizado, y el gasto de la generación Z crece el doble de rápido que el de las generaciones anteriores.

Los algoritmos nos ofrecen contenido especializado, pero el branding sigue siendo genérico.

Las micro-marcas suelen quedar excluidas de las colaboraciones tradicionales con creadores debido a limitaciones presupuestarias.

Estas mismas marcas necesitan desesperadamente apoyo de marketing que no pueden costear.

La solución: la conexión entre curadores y marcas

Imagina un producto muy especializado que resuelve un problema específico, junto con un universo de marca creado por un curador que gestiona esa misma comunidad especializada. Eso no es solo marketing, es el kit de inicio para una marca de productos de consumo.

La belleza de este modelo reside en que beneficia a todos:

Los curadores reciben una remuneración por su capacidad para marcar tendencias.

Las micro marcas obtienen una construcción de marca auténtica y asequible.

Los consumidores descubren productos a través de las voces de una comunidad de confianza.

El futuro de la monetización de los curadores

A medida que navegamos por este panorama de contenido sobresaturado e impulsado por la IA, el papel de la curación humana se vuelve más valioso, no menos. Los curadores son el sistema inmunitario de internet: filtran, organizan y aportan contexto para ayudarnos a comprender el caos. Con una economía de creadores que se proyecta alcance los 1,3 billones de dólares para 2033, existe la oportunidad para que los curadores se hagan con su parte de este enorme pastel.

Las marcas que lo reconozcan a tiempo, y las plataformas que desarrollen la infraestructura para apoyar la monetización de los curadores, obtendrán un valor inmenso en los próximos años.

Nota del Editor: Esto ya está ocurriendo. Por ejemplo, los influencers de cruceros no necesitan la cantidad de seguidores de los creadores de contenido de estilo de vida más populares para generar ingresos significativos. Un creador con 200.000 seguidores muy comprometidos e interesados ​​específicamente en cruceros vale mucho más para Royal Caribbean que un creador con dos millones de seguidores interesados ​​en viajes en general, porque la tasa de conversión —la proporción de espectadores que realmente reservan un crucero— es muchísimo mayor en las cuentas especializadas.

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