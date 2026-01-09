Por: Matt Naven

Si eres aficionado a los deportes universitarios, probablemente hayas notado algunos cambios en tu deporte favorito. Básicamente, existe un deporte universitario prepandemia, en el que los aficionados estaban contentos porque podían enfadarse con su equipo, los equipos rivales y los árbitros, y un deporte universitario pospandemia, en el que los aficionados están descontentos porque ahora tienen que enfadarse con su equipo, los equipos rivales, los árbitros y todo el sistema deportivo universitario (porque descubrimos que quienes se suponía que debían diseñar e implementar el sistema deportivo universitario no tenían ningún poder sobre las leyes laborales y antimonopolio de Estados Unidos).

En abril de 2021, la NCAA permitió por primera vez a los estudiantes-atletas (recuerden que son estudiantes-atletas, no estudiantes-atletas)1 transferirse a otra universidad sin tener que perderse una temporada antes de jugar, lo que reduce el incentivo para permanecer en su equipo original. En junio de 2021, la NCAA perdió un caso ante la Corte Suprema y se vio obligada a permitir que los estudiantes-atletas recibieran una compensación por su nombre, imagen y semejanza (NIL). Esto legalizó el pago por juego, ya que los estudiantes-atletas podían firmar un contrato para “enviar un par de publicaciones en Instagram sobre concientización sobre la salud mental” para una organización sin fines de lucro fundada casualmente por donantes de cierta universidad. En mayo de 2024, la NCAA resolvió otra demanda permitiendo a los atletas transferirse un número ilimitado de veces sin penalización (no creo que sea necesario explicar cómo esto afecta el incentivo para mantenerse fiel a su equipo). Finalmente, en junio de 2025, la NCAA resolvió otra demanda, conocida como el acuerdo de la Cámara, compensando a los exjugadores que jugaron entre 2014 y 2024 y permitiendo a las universidades pagar hasta $20.5 millones por año a los jugadores actuales a partir de julio de 2025 (una cantidad que aumentará con el tiempo). Y esto ni siquiera menciona la realineación de las conferencias, en la que la Big 10 tuvo doce equipos y la Big 12 diez durante algunos años (en cambio, ahora tenemos a UCLA jugando contra Rutgers en una apasionada rivalidad dentro de la conferencia).

Empezamos con los deportes universitarios en 2019, donde nadie cobraba (por encima de la tabla), muchos jugadores se quedaban cuatro años, las universidades desarrollaban a jóvenes jugadores para mejorarlos con el tiempo y algunos se convertían en ídolos para sus aficionados gracias a sus logros (como Myles Fox Morrissey²). Terminamos con los deportes universitarios en 2025, donde todos los jugadores cobran³, las universidades recurren a sus aficionados para pedirles dinero para pagar a sus jugadores, y muchos jugadores son, en realidad, mercenarios que se cambian de universidad después de cada temporada. ¿Qué pasó?

Bueno, en términos económicos, lo que sucedió es que tomamos un monopolio que cobraba precios de monopolio y lo cambiamos por un monopolio que practicaba discriminación de precios de primer grado. Y como todo economista sabe, la discriminación de precios de primer grado es un problema para el consumidor. Así que los consumidores (es decir, los aficionados) están menos satisfechos que antes. Al mismo tiempo, transferimos prácticamente todo el poder de negociación de los entrenadores y las universidades a los jugadores, por lo que todo el excedente que teóricamente captaría la universidad al practicar la discriminación de precios de primer grado lo captan los jugadores. Así que los entrenadores y las universidades también están menos satisfechos que antes. Los jugadores son realmente los únicos que están mejor con el nuevo sistema que con el anterior. Pero, como veremos más adelante, esto podría no ser cierto a largo plazo. Así que tomamos un sistema que proporcionaba mucha alegría a mucha gente y lo reemplazamos con… una versión peor de la NBA. ¿Y cuánta gente ve la NBA hoy en día?

¿Por qué tu universidad favorita es un monopolio?

Expliquemos todos estos conceptos económicos. En primer lugar, ¿por qué son los deportes universitarios un monopolio? Un monopolio se da cuando una sola empresa es la única productora de un bien o servicio. Fui a la Universidad Xavier (¡vamos Muskies!) para la licenciatura, y, bueno, la Universidad Xavier es prácticamente la única empresa que puede producir baloncesto de Xavier. En mercados con competencia, ya sea competencia perfecta o competencia monopolística, los consumidores pueden decidir comprar el producto de otra empresa si creen que esta cobra un precio demasiado alto para el valor del producto. (4)

Pero si Xavier empieza a cobrar entradas demasiado caras, o se vuelve demasiado caro ver los partidos de Xavier por televisión (te estoy hablando a ti, Peacock; no voy a pagar de más para ver a Xavier jugar contra un equipo terrible de Seton Hall), no es como si pudiera ir a la Universidad de Nuevo México y preguntar: “¿Cuál es el precio de los partidos de baloncesto de Xavier estos días?”. La UNM produce baloncesto de los Lobos, y el baloncesto de los Lobos simplemente no me atrae tanto como el baloncesto de Xavier. La clave aquí es que el mercado no es el baloncesto universitario, sino el baloncesto de [insertar universidad], y simplemente no hay alternativa.(5)

Ahora bien, hay una pequeña válvula de escape en esa cantidad de aficionados apoyando a varios equipos. Aunque fui a Xavier (también conocido como el “Creighton de la zona de mis padres”) para la licenciatura, crecí siendo un gran fan de Iowa State (¡vamos Clones!) en plena región de los Huskers (¡buuu!), porque mis padres fueron a Iowa State para la universidad. Así que, si Xavier empieza a poner todos los partidos en pago por visión o a perder partidos para conseguir esos dineritos de apuestas, podría ver el baloncesto de Iowa State o simplemente quedarme con el fútbol americano de Iowa State (si el fútbol americano de Iowa State me deja fuera de juego, estoy en problemas, porque Xavier eliminó su programa de fútbol americano tras la famosa derrota contra Marshall en la temporada en la que todos los jugadores de Marshall murieron en un accidente aéreo).

Así que hay algunos aspectos de la competencia que mantienen los precios bajo control, aunque cada universidad sea un monopolio. Pero eso no significa que las universidades no cobren precios de monopolio. Una de las características clave de un monopolio es que los monopolios cobran precios más altos que las empresas en mercados perfectamente competitivos. En un mercado perfectamente competitivo, un gran número de productores vende productos idénticos, son “tomadores de precios” (aceptan los precios como dados en lugar de fijar los suyos propios) y no existen barreras para entrar en el mercado (como la necesidad de un ejército de abogados para sortear las regulaciones o la necesidad de acreditación al crear una universidad desde cero).

Piense en productos básicos como el trigo, el maíz o la soja. Un agricultor venderá sus bushels de maíz a una cooperativa, que le ofrecerá el precio de mercado del maíz; existe literalmente un “precio global del maíz” que la Reserva Federal rastrea. Y cada productor de maíz vende un producto idéntico: cuando vende su maíz a la cooperativa, este se mezcla con el maíz de todas las demás granjas; no habrá un silo especial para el maíz de la marca “Érase una vez una granja”. Y no existe una cantidad desmesurada de regulaciones para el cultivo de maíz como las que existen para operar un banco: las normas estadounidenses para el maíz son de solo tres páginas y uno podría empezar a cultivar maíz en su jardín si quisiera (aunque ningún elevador de granos compraría su pequeña cantidad de maíz). La teoría económica demuestra que los mercados perfectamente competitivos reducirán el precio hasta el coste de producción de un bien.(7)

Los monopolistas, por otro lado, son “fijadores de precios”, ya que pueden fijar su propio precio porque son la única empresa que produce el bien. Sin embargo, esto no significa que puedan fijar un precio infinitamente alto. La razón es que no todos los consumidores están dispuestos a pagar por el bien que vende el monopolio.

Imaginemos por un segundo que el Cintas Center (donde Xavier juega sus partidos como local) tiene capacidad para 10.250 personas (como cuando era guía turístico del campus y repetía esa estadística en cada visita) y que cada asiento es igual de bueno (es decir, no hay diferencia en la calidad de las ubicaciones de los asientos, lo cual es obviamente una suposición poco razonable, pero ayudará a ilustrar el punto). Probablemente haya algún rico dispuesto a pagar 10.000 dólares por ver un partido de baloncesto de Xavier, sobre todo si Jay Wright saliera del retiro para jugar con los Muskies contra un equipo de Villanova con la mitad de jugadores de los New York Knicks. Ahora bien, supongamos que la segunda persona más dispuesta a pagar por ver a los Muskies jugar contra el Villanova de Jay Wright pagaría 6.000 dólares. Si solo puedes cobrar un precio por todos los asientos, puedes vender un asiento por $10,000 en total (el del rico) o dos asientos por $12,000 en total (6,000 para el rico y 6,000 para el otro). Como cobras el mismo precio por todos los asientos (ya que asumimos que son intercambiables), cada vez que quieras vender un boleto adicional, debes bajar aún más el precio, no solo por el asiento adicional, sino también por cada asiento que habrías vendido al precio más alto.

Así, el monopolista se enfrenta a dos fuerzas en competencia al modificar su precio: un precio más bajo implica menos ingresos por entrada, lo que se traduce en menores beneficios, pero un precio más bajo también implica más entradas vendidas, lo que se traduce en mayores beneficios.8 Mientras que las empresas perfectamente competitivas son infinitesimalmente pequeñas con respecto al mercado en su conjunto, de modo que cualquier aumento de la producción no afecta al precio del bien9 (debido a la gran cantidad de empresas), los monopolios, como los deportes universitarios [insertar universidad], se enfrentan a una disyuntiva al aumentar la producción debido a que la demanda tiene pendiente negativa: para vender más de un producto, como entradas para un partido, la empresa debe bajar el precio. Dado que vender entradas adicionales requiere bajar el precio de las entradas, las empresas monopolistas venderán menos entradas y cobrarán un precio más alto que una empresa perfectamente competitiva equivalente, que puede vender tantas unidades adicionales como desee sin tener que bajar su precio (ya que las empresas perfectamente competitivas dan los precios por sentados). Esto se aplica a todos los productos que vende un monopolio, como cerveza en los partidos y ropa, además de las entradas.

Fue mucha teoría económica decir que te están estafando en la librería del campus. Esa sudadera de “Los Mosqueteros” no costó $120 producirlo, pero puedes apostar tu último dólar a que lo entregarás cuando recibas tu primer sueldo real después de graduarte (que, por desgracia para mí, fue 6 años después de graduarme; el sindicato United Auto Workers Local 2865 no negoció precisamente los mejores salarios para los asistentes de profesor de la Universidad de California). 10 Así que las universidades cobraban precios de monopolio por las entradas y el equipo antes de todos los cambios en los deportes universitarios, pero seguían limitadas por cobrar el mismo precio a todos los aficionados (después de considerar que los asientos con mejor vista cuestan más; el factor clave es que los asientos y las sudaderas no cambian de precio según quién los compre). No era necesariamente ideal desde la perspectiva del aficionado, porque las cosas eran caras, pero los precios no eran tan exorbitantes como para disuadir a alguien de ser aficionado por completo. Lo que no sabíamos es que podría ser mucho, mucho peor.

Por qué la discriminación es genial (si eres un monopolio)

Ahora vayamos a la parte divertida y empecemos a discriminar (en precios). Llevo ocho párrafos hablando de monopolios sin mencionar qué ha cambiado. Aquí es donde entran en juego los “colectivos”. Los colectivos básicamente piden a los aficionados de una universidad que donen dinero para poder pagar a los jugadores de esa universidad. Y, en realidad, preguntan: ¿cuánto vale ganar? ¿50 dólares al mes? Bueno, puedes introducir la información de tu tarjeta de crédito aquí mismo y configuraremos ese pago recurrente. Ah, ¿vale $1000 al año para ti? Genial, tenemos una promoción ahora mismo donde te llevas un portaminas* gratis con el logo de nuestro equipo si donas más de $500. ¿Qué dices? ¿Ya no recibes ningún excedente del consumidor porque ahora pagas en efectivo exactamente el mismo beneficio que obtienes de un equipo ganador de los Muskies? ¡Enhorabuena, señor! Acaba de lograr una discriminación de precios de primer grado.

Los economistas valoran las transacciones de mercado porque son mutuamente beneficiosas: el productor vende su bien a un precio superior al que le cuesta producirlo (obteniendo beneficios/excedente del productor), y el consumidor lo compra a un precio inferior al que lo valora (obteniendo excedente del consumidor). Tanto el productor como el consumidor salen beneficiados, por lo que el mundo es un poco más feliz gracias al excedente creado. (12)

Sin embargo, la discriminación de precios de primer grado se produce cuando una empresa cobra a cada consumidor un precio exactamente igual a su disposición a pagar (es decir, cuánto valora el bien). Pero si una empresa cobra a cada consumidor un precio exactamente igual a su disposición a pagar, al consumidor le da igual comprar o no el bien (ya que en ambos casos no obtiene ningún excedente del consumidor), y el productor obtiene todo el excedente recién creado como excedente del productor. La discriminación de precios de primer grado es poco común13, principalmente porque resulta extremadamente costoso determinar la disposición a pagar de cada consumidor, pero el deporte universitario es uno de los pocos casos en los que se practica actualmente.

Entonces, ¿por qué las universidades pasaron de cobrar precios de monopolio a practicar la discriminación de precios de primer grado? Pues bien, existe otra faceta del mercado que debemos examinar. Toda empresa que produce un bien o servicio participa en al menos dos mercados: el mercado donde vende el bien o servicio que produce y el mercado laboral. Las universidades necesitan “contratar” (pagar) a “trabajadores” (jugadores) para producir [insertar universidad] deportes universitarios, y aquí es donde entra en juego el mercado laboral.

Por qué es mejor tener todo el poder de negociación

El mercado laboral para los atletas universitarios presenta fricciones de búsqueda porque los equipos deben determinar sus necesidades y qué jugadores podrían satisfacerlas, y los jugadores deben determinar con qué entrenadores quieren jugar y cuánto dinero podrían ganar, lo cual requiere tiempo y esfuerzo. Este material no se publica en Monster.com; hay muchísimas conversaciones entre bastidores mientras equipos y jugadores se tantean.

Y hay negociación, porque una vez que un jugador y un equipo muestran interés mutuo, negocian el salario y el tiempo de juego. Así pues, el mercado laboral para los atletas universitarios es probablemente una versión de un modelo de mercado laboral con fricciones de búsqueda y poder de negociación (como el modelo Diamond-Mortensen-Pissarides).

Nos centraremos en el aspecto del poder de negociación, ya que las fricciones de búsqueda no son particularmente relevantes en este caso. Cuando una empresa ofrece un trabajo a un trabajador y este lo acepta, este es otro ejemplo de una transacción mutuamente beneficiosa (a los economistas nos encantan). La empresa sale ganando porque le paga menos de lo que este aportará, y el trabajador sale ganando porque la empresa le paga más de lo que este valora su tiempo. Como ambos salen ganando, existe un excedente que debe dividirse, por lo que ambas partes negocian la parte del excedente que cada una recibirá.

Un extremo del espectro se da cuando la empresa tiene todo el poder de negociación y paga al trabajador exactamente lo mismo que este valora su tiempo. Al trabajador le da igual aceptar el trabajo o no, porque en ambos casos tienen el mismo bienestar, y la empresa se queda con todo el excedente generado. El otro extremo del espectro se da cuando el trabajador tiene todo el poder de negociación y cobra un salario exactamente igual a los ingresos que generará. A la empresa le da igual contratar al trabajador o no, porque en ambos casos tienen las mismas ganancias, y el trabajador se queda con todo el excedente generado.

Aquí es donde el portal de transferencias y la falta de contratos formales cobran importancia. Cuando los jugadores pueden simplemente dejar un equipo si no están contentos por la más mínima razón —y de hecho pueden dejar de jugar a mitad de temporada (véase a Trey Green) y aun así ganar un sueldo porque en realidad no les pagaban por jugar al baloncesto (recuerden, les pagan por publicaciones de Instagram muy valiosas)—, bueno, los jugadores tienen esencialmente todo el poder de negociación.

Así que veremos a los jugadores exigiendo a los equipos lo máximo posible. Y si los jugadores están exigiendo a los equipos lo máximo posible, las universidades necesitarán más dinero para poder pagarles, sobre todo en comparación con la situación anterior, donde los jugadores no recibían dinero por jugar 15 partidos, por lo que las universidades empiezan a practicar una discriminación de precios de primer grado. Lo irónico es que los aficionados pagan más que antes y, sin embargo, las propias universidades están casi con toda seguridad en peor situación que antes.

Esto se debe a que, antes del acuerdo de la Cámara de Representantes, las universidades no podían pagar directamente a los jugadores, ya que esto las habría descalificado de la competición de la NCAA. Así que, como las universidades no podían practicar directamente una discriminación de precios de primer grado simplemente pidiendo dinero a los aficionados para pagar a los jugadores, indirectamente la practicaron al animar a sus aficionados a donar a colectivos que, a su vez, pagan a los jugadores (por las publicaciones de Instagram). Las universidades eran simplemente intermediarios extraños que organizaban la transferencia de dinero de los aficionados a los jugadores y, por alguna razón, también enseñaban biología.

¿Cambiará todo esto ahora que el reparto de ingresos es oficial y las universidades pagan directamente a los jugadores en lugar de que estos reciban su salario a través de los colectivos? Poco probable. Mientras los jugadores puedan transferirse libremente sin penalización y no firmen contratos que estipulen la sanción por faltar a partidos, estos seguirán teniendo prácticamente todo el poder de negociación. Lo único que cambiará es que las universidades pasarán de practicar una discriminación indirecta de precios de primer grado, pidiendo a los aficionados que donen a los colectivos, a practicar una discriminación directa de precios de primer grado, pidiendo a los aficionados que donen al propio departamento deportivo de la universidad.

¿Por qué todos salimos perdiendo?

¿Quiénes ganan con todo esto? Definitivamente no son los aficionados, que están más descontentos que nunca. Ni tampoco los entrenadores, que se están recortando los salarios para financiar NIL. Y tampoco son las universidades, que ahora tienen que gestionar un equipo deportivo profesional y lidiar con todo el caos y la incertidumbre que los rodea. ¿Quiénes son? Los jugadores. Eso es lo que pasa cuando tienes todo el poder de negociación y puedes extraerle todo el excedente al consumidor. Pero debemos ser más específicos. Son los jugadores actuales. Los jugadores que se graduaron antes de que todo esto empezara no se benefician (excepto aquellos dentro del plazo de prescripción del acuerdo de la Cámara). Y los futuros jugadores no se beneficiarán si los aficionados se cansan tanto que se llevan el balón y se van a casa.

Y aquí es donde creo que los jugadores se equivocan. No vivimos en un mundo estático, sino en un mundo dinámico con partidos repetidos. Mis decisiones de hoy no son tan fijas como las de mañana. Así que, claro, sigo viendo el baloncesto de Xavier con todos los cambios, pero puedo decirte que estoy bastante harto de todas las tonterías del deporte universitario y no hay garantía de que siga viéndolo en el futuro si las cosas empeoran. Y si otros aficionados piensan igual, la cantidad de dinero que la gente está dispuesta a pagar a los jugadores podría disminuir. Si las cosas se ponen demasiado mal y todos nos damos cuenta de que solo vemos deportes de ligas menores con la marca universitaria como protagonista, los deportes universitarios podrían dejar de existir por completo (o peor aún, alcanzar el estatus de la NBA G League).

Nadie parece pensar en la longevidad del deporte, ya que, en cambio, les interesa extraer el máximo valor posible hoy, sin importarles el valor futuro (véase también la sugerencia de que la SEC y la Big 10 clasifiquen automáticamente para los Playoffs de Fútbol Americano Universitario y la sugerencia de que March Madness amplíe el número de equipos). Claro, esa es una estrategia viable que se puede elegir, pero normalmente las cosas simplemente fracasan si no se intenta equilibrar la extracción de valor actual con la futura (como en la gestión de recursos naturales). Así que considero que esto es una decisión enormemente miope por parte de los actores actuales, pero bueno, los incentivos son incentivos. (16)

Y esto ni siquiera tiene en cuenta que la disposición a pagar casi con toda seguridad ha disminuido desde que empezó todo este disparate. Probablemente soy un caso atípico, porque mi disposición a pagar directamente por un campeonato es prácticamente cero. (17) —Creo que algunas cosas se ganan mejor que se compran (como un título universitario). Pagar directamente por un campeonato lo devaluaría para mí, porque violaría el espíritu de la competición. Si tuvieras un equipo de sóftbol de la liga cervecera y pagaras al equipo local AAA (¡vamos, Cazadores de Tormentas!) para que completara tu plantilla, ¿de verdad te sentirías tan orgulloso cuando los semiprofesionales lanzaran jonrones y ganaras el campeonato 23-2? No sé tú, pero eso no es algo de lo que presumiría con mis amigos.

Pero muchos aficionados están dispuestos a pagar por un campeonato. Si no lo estuvieran, los colectivos no tendrían dinero y no usaríamos la palabra “impulsor” más que para pedir una silla para mi hijo cuando fuimos al Applebee’s local para el LNATB18. Dicho esto, ¿quién disfruta de los deportes universitarios en 2025 tanto como en 2019? Muchos aficionados están hartos de las interminables transferencias, los abandonos y las reorganizaciones de conferencias, así que probablemente estén dispuestos a pagar mucho menos ahora que antes. Sé que me cuesta preocuparme tanto por el baloncesto universitario últimamente. Pero sin un líder que negocie colectivamente en nombre de todos, cada uno seguirá haciendo lo que le convenga a corto plazo, a expensas de lo que convenga a los deportes universitarios a largo plazo.

Sugiero que implementemos algunas soluciones sencillas o que lo destruyamos todo

Créanme, me encantan los mercados. Pero hay algunas cosas que deberían operar fuera de los mercados debido a los incentivos adversos que implica un sistema de pago por juego, y creo que los deportes universitarios son uno de ellos. (19)

Desafortunadamente, probablemente ya se sepa el secreto sobre el pago a los jugadores, pero me encantaría ver 1) contratos mínimos de dos años (para que las universidades tengan un incentivo para desarrollar jugadores y los jugadores no tengan toda la influencia en las negociaciones), 2) que los jugadores se queden un año sin jugar si se transfieren, con la excepción de que se transfieran después de su primer año o si su entrenador se va (para desincentivar a los jugadores a actuar como mercenarios, permitiendo al mismo tiempo la posibilidad de que un jugador se encuentre en una situación diferente a la que pensaba que se estaba metiendo), y 3) topes salariales (para que haya al menos una apariencia de competencia justa), lo cual logramos con el acuerdo de la Cámara de Representantes.

Pero si no podemos establecer algunas reglas y una estructura básicas, yo digo que lo dejemos pasar. Me rompería el corazón perder los deportes universitarios de esa manera, porque han significado tanto para mí a lo largo de mi vida. Pero que los jugadores universitarios pierdan la oportunidad de ganar enormes sumas de dinero por ser demasiado codiciosos y olvidar que todo el deporte universitario existe gracias al apoyo de la afición, bueno, es un merecido castigo demasiado satisfactorio como para no disfrutarlo. Aunque eso no es economía, es simplemente alegría ajena.

Nota: Agradecemos a Matt Naven su colaboración en este artículo.

Notas:

1- Aunque esto siempre me ha parecido un poco extraño, ya que al colocar “estudiante” primero como adjetivo, se convierte “atleta” en un sustantivo y, por lo tanto, se enfatiza que el estudiante es un tipo de atleta, no que el atleta sea un tipo de estudiante.

2- También conocido como J.P. Macura.

3- Aunque, de nuevo, hasta julio de 2025, no se permitía practicar deportes, por lo que podían simplemente renunciar cuando quisieran si les apetecía renegociar (véase la temporada de tazones universitarios y Nico Iamaleava, quien se fue).

4 -Los consumidores intentarán maximizar su excedente del consumidor, que es la diferencia entre la disposición a pagar de un consumidor por un bien y el precio de este, comprando bienes y servicios que les ofrezcan el mayor rendimiento por su dinero (aunque, lamentablemente, “rendimiento por su dinero” no es un término técnico económico).

5 -Esto también se aplica a otros deportes universitarios, como el fútbol americano universitario y la equitación universitaria.

6- Otras características clave incluyen ser el único productor de la ciudad y producir por debajo del nivel óptimo de producción; todos anhelamos más deportes universitarios fuera de temporada.

7- Técnicamente, el costo marginal de producir un bien. El costo marginal es el costo de producir una unidad adicional de un bien. Es la primera derivada de la función de costo con respecto a la producción.

8- Podemos observar esto calculando la derivada de la función de ingresos con respecto al precio. Así, por cada dólar que el monopolista aumenta su precio (recuerde que la derivada nos indica la tasa de variación de los ingresos por un aumento de precio de una unidad), sus ingresos aumentan en $1 por cada entrada que se habría vendido al precio anterior, pero disminuyen en el valor de las entradas que ya no se venderán debido al aumento de precio.

Todo ocurre a la inversa para una disminución de $1 en el precio: los ingresos de la empresa disminuyen en $1 por cada entrada que se habría vendido al precio anterior, pero aumentan en el valor de las nuevas entradas vendidas debido a la disminución de precio. La primera razón explica por qué las empresas monopolistas cobran precios más altos que las empresas equivalentes perfectamente competitivas, y la segunda, por qué las empresas monopolistas no cobran precios infinitamente altos aunque no haya competencia que los detenga.

La situación se complica un poco si consideramos los costos y, por lo tanto, los beneficios, pero, en general, el costo marginal de vender una entrada adicional es cero porque la mayoría de los costos de organizar un evento deportivo son costos fijos que la universidad debe pagar, independientemente del número de aficionados que asistan. Si los únicos costos que enfrenta una empresa son los costos fijos, entonces el precio que maximiza los ingresos es también el precio que maximiza las ganancias, siempre que estas no sean negativas (en cuyo caso, la escuela debería haber cancelado el juego para maximizar las ganancias a $0).

9 - Cuando una empresa puede producir más de un bien a un costo dado, se trata de un aumento en la oferta, lo que generalmente reduce el precio del bien porque ahora es efectivamente más barato de producir y menos escaso (siempre que los consumidores compren más de un bien cuando el precio disminuye; si la demanda es infinita a un precio dado [demanda perfectamente elástica], entonces el precio no disminuirá porque el bien no es menos escaso).

Pero si cada productor es tan pequeño que los cambios en la producción no tienen impacto en la escasez del bien, entonces los productores pueden aumentar la producción sin preocuparse por tener que aceptar un precio más bajo por la producción adicional. En efecto, las empresas perfectamente competitivas se enfrentan a una curva de demanda perfectamente elástica al precio de mercado: la empresa puede vender tanto como quiera, siempre y cuando no cobre un precio superior al precio de mercado. O, en palabras de un sabio del Medio Oeste*, si un agricultor de Nebraska decide cultivar 100 bushels adicionales de maíz, es poco probable que afecte el precio global del maíz.

*Ese sabio del Medio Oeste soy yo; me acabo de inventar esa cita.

10- Cabe mencionar que, como economista, me enorgullecía no ser miembro del sindicato. Los sociólogos solían venir a reclutar miembros a las oficinas de los estudiantes de economía y recibían miradas de desprecio de todo el departamento. Los economistas esperábamos que nos pagaran una miseria porque, bueno, éramos estudiantes de posgrado de baja estofa y también sabíamos que estábamos invirtiendo en nuestro futuro. No es que calificar exámenes genere cientos de miles de dólares en valor.

También cabe mencionar que no bromeo cuando digo que los asistentes de cátedra de la Universidad de California están representados por el sindicato United Auto Workers. No tengo ni idea de cómo llegó a ser así. Estoy seguro de que todos esos estudiantes de doctorado en sociología tenían mucho en común con los trabajadores automotrices en la línea de montaje de Detroit.

11 - *No incluye mina ni borrador.

12- La creación de mercados para transacciones mutuamente beneficiosas explica por qué el PIB mundial a lo largo del tiempo se ve así.

13- La discriminación de precios de segundo grado, en la que el productor cobra precios diferentes según la cantidad vendida, y la discriminación de precios de tercer grado, en la que el productor cobra precios diferentes a distintos segmentos de la población, son mucho más comunes que la discriminación de precios de primer grado. Un ejemplo de discriminación de precios de segundo grado es cobrar 10 dólares por 10 alitas de búfalo y 13 dólares por 15, y un ejemplo de discriminación de precios de tercer grado es un descuento para personas mayores en el cine.

Con la discriminación de precios de segundo grado, el productor asume que la disposición a pagar de un consumidor por un bien cambia a medida que consume más del mismo, y con la discriminación de precios de tercer grado, el productor asume que los diferentes grupos de consumidores tienen diferente disposición a pagar. En ambos casos, el productor no tiene que pasar por la costosa y potencialmente imposible tarea de calcular la disposición a pagar de cada consumidor.

14- Recuerde que, hasta julio de 2025, este es el salario por “hacer un par de publicaciones en Instagram sobre concienciación sobre la salud mental”.

15- Oficialmente.

16- Los economistas lo llaman un problema de acción colectiva que conduce a un equilibrio de Nash donde todos salen perdiendo a largo plazo, porque lo que es mejor para el individuo no es necesariamente lo mejor para el grupo. Sin embargo, una vez alcanzado el equilibrio de Nash, nadie tiene incentivos para cambiar su decisión, ya que hacerlo los perjudicaría; por lo tanto, permanecen estancados en el equilibrio de Nash aunque todos salgan perdiendo colectivamente.

Los problemas de acción colectiva se pueden resolver mediante, como ya habrá adivinado, la negociación colectiva. Por eso, todas las principales ligas deportivas tienen un convenio colectivo que regula aspectos como la agencia libre y la multa a un jugador si se niega a jugar un partido.

17- Tengan en cuenta que mi disposición a pagar por un campeonato no es cero, solo mi disposición a pagar directamente por un campeonato es cero: compré la sudadera de los Mosqueteros con el guión de $120 a precio de monopolio cuando regresé a Cincinnati durante mi primer año como profesor (léase: mi primer trabajo real), y pueden apostar que la usé para ir a clase el lunes siguiente.

18- Noche en los Bees. Esto era algo común en la década de 2010. También dicen específicamente “a ver qué pasa cuando se guarden las tronas”, así que probablemente no le darían un asiento elevador a mi hijo.

19- Soy partidario de la política de cero becas, es decir, dejar que los jugadores se lucren con su nombre, imagen y semejanza haciendo publicidad, organizando campamentos, vendiendo camisetas y cualquier otra cosa que aproveche su popularidad. Pero me parecería bien reducir la calidad de la competencia hasta que solo quedemos jugadores dispuestos a jugar por la beca.