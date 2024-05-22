La Industria del Control de la Delincuencia: Política penitenciaria y penal en Occidente

"El control de la delincuencia como industria. Hacia los gulags, ¿al estilo occidental?" (1993, reeditado en 2001), que analiza los cambios de la política penal en Occidente, es una obra clásica en criminología. El libro abarca una amplia …