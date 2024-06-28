Industria del Transporte, Energía y Desarrollo Sostenible
La civilización humana tiene una dependencia innata de la energía, y el sector del transporte es uno de los más impactados.
Industria del Transporte, Energía y Desarrollo Sostenible
La visión moderna del mundo se construye en torno al concepto central de energía. La energía es una noción concordante que abarca no sólo las ciencias físicas y medioambientales sino también las disciplinas socioeconómicas. Los físicos definen la energía como la capa…