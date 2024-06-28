Impacto de Blockchain en el Transporte y la Logística

Al igual que la industria de los servicios financieros, la industria del transporte y la logística utiliza una combinación de papel y mensajes electrónicos (EDI) en las operaciones diarias. Como resultado, la industria lleva décadas plagada de problemas relacionados con la resolución de disputas, la ineficacia administrativa y el seguimiento de pedidos.

Exploremos algunas de estas cuestiones:

Cada día, hay miles de millones de dólares (fleetowner.com/electronic-security/blockchain-trucking-what-about-middlemen) atascados en disputas sobre pagos. Por término medio, una empresa tiene que esperar 42 días antes de recibir el pago de una factura pendiente.

Los costes de tramitación y administración han aumentado hasta suponer alrededor de una quinta parte de los costes globales de la industria del transporte, debido a que las empresas dependen de las transacciones en papel (dcvelocity.com/articles/20160116-maersk-ibm-launch-first-blockchain-joint-venture-for-trade-transportation/).

Los envíos sensibles (por ejemplo, farmacéuticos o médicos) sufren desviaciones de temperatura, lo que hace que los productos no lleguen a pasar la aduana, debido a que superan los rangos de temperatura aceptables, lo que los hace inutilizables.

La mayoría de las empresas de logística/camiones tienen flotas pequeñas (seis camiones o menos). Por eso, en el caso de los grandes cargamentos, la industria lucha por hacer coincidir la demanda (cargadores) con la oferta (transportistas) (techcrunch.com/2018/03/02/blockchain-will-work-in-trucking-but-only-if-these-three-things-happen/).

En Estados Unidos, la media de robos de carga es de 54 incidentes al mes. En 2017, se denunciaron 649 incidentes de robo de carga. Uno de los métodos más comunes para robar carga es el uso de documentos falsificados para recoger los paquetes (portaldagestaoderiscos.com/wp-content/uploads/2018/02/2017_annual_us.pdf).

La industria tradicional del transporte está construida en torno a puntos de autoridad centralizados que supervisan el movimiento de los envíos y la compra de piezas de vehículos u otros activos (como vías de tren, interruptores de ferrocarril, interruptores de luz, etc.) y su entrega segura. Cada paso del proceso discurre por estos canales centralizados y, por tanto, está sujeto a interpretaciones erróneas, manipulaciones o alteraciones de los acontecimientos.

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Blockchain es una tecnología viable para esta industria, ya que permite operaciones comerciales más eficientes y rentables. Con una plataforma habilitada para blockchain, resulta fácil compartir los documentos originales de envío/embalaje utilizando un libro mayor distribuido, lo que hace que el papeleo físico sea en gran medida innecesario y reduce la falsificación de documentos, ya que los originales se almacenan en una blockchain. Un almacén puede, por ejemplo, comprobar si el papeleo de la parte receptora contiene la misma información que la almacenada en el libro mayor.

Desafortunadamente, la exuberancia de los inversores de fintech está muy por delante del desarrollo de la tecnología. A menudo vemos las llamadas cadenas de bloques que no son realmente innovadoras, sino que son meras bases de datos, que han existido durante décadas, llamándose a sí mismas cadenas de bloques para subirse al tren de las palabras de moda.

Un simple envío de un contenedor de una parte del mundo a otra puede pasar por muchas organizaciones diferentes, lo que requiere cientos de comunicaciones separadas. Cualquier contratiempo puede hacer que el contenedor se retrase o se pierda. La tecnología Blockchain permite que varias empresas intercambien entre sí mensajes EDI tradicionales de facturas, informes de estado de envíos, pedidos y manifiestos de remolques sin la intervención de una organización centralizada o un intermediario. Incluso puede sustituir a estos mensajes EDI tradicionales mediante contratos inteligentes, ya que las empresas pueden programar todo el modelo de datos en código. Un contrato inteligente puede hacer que las aprobaciones y el despacho de aduanas sean más rápidos y eficaces.

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Otro problema que aborda blockchain en esta industria es la creciente demanda de servicios de entrega en el mismo día o incluso en una hora. Las tecnologías tradicionales no son capaces de escalar para abordar este problema. Por ejemplo, la tecnología que hay detrás de la cadena de bloques ya ofrece una solución escalable e inmediata para el seguimiento y la autentificación de diamantes (Everledger).

Veamos algunas de las operaciones cotidianas que ya están siendo transformadas por la tecnología blockchain en esta industria.

Seguimiento de fletes/flotas

Blockchain ofrece una solución para actualizar en tiempo real la ubicación de su carga, incluidos camiones y contenedores. Con el aumento de las entregas en el mismo día y en una hora, la tecnología blockchain ofrece una plataforma que puede escalar fácilmente a medida que el número medio de actualizaciones crece con el tiempo.

Estado actual e ineficiencias

Puede señalarse lo siguiente:

El seguimiento de la carga en tránsito o de una flota de camiones no es algo nuevo. Durante muchas décadas, las organizaciones han utilizado tecnologías como el GPS para rastrear los activos de transporte de mercancías.

En el pasado, las actualizaciones de ubicación se proporcionaban por teléfono y fax. Más tarde se sustituyeron por sistemas automatizados que utilizaban mensajería EDI y API.

Estos sistemas automatizados pertenecen a muchas empresas diferentes, por lo que normalmente las organizaciones no tienen visibilidad de extremo a extremo de los datos que circulan.

Cuantos más sistemas estén implicados, mayor será la posibilidad de que los datos sean malinterpretados, alterados o manipulados, con o sin el conocimiento del propietario.

El 70% de los sistemas tradicionales no pueden escalar bien y tienen una alta probabilidad de ahogarse a medida que la cantidad de datos se vuelve inmanejable. Esto causa agitación en la cadena de suministro global. La confianza en la validez de las actualizaciones disminuye si algunas de ellas se pierden.

Como ha aprendido a lo largo del libro, con blockchain, toda la red contribuye a validar los datos que se actualizan en el libro mayor, lo que aporta confianza a todo el ecosistema de miembros participantes.

Con el uso de contratos inteligentes, las reglas empresariales programadas en el sistema automatizado pueden migrarse fácilmente. En lugar de que cada sistema aplique sus propias reglas, un contrato inteligente consolida y simplifica las reglas en un solo lugar. A continuación, el contrato y sus datos asociados se almacenan de forma descentralizada. Todos los sistemas existentes de un miembro participante se conectan a una única fuente de verdad que simplifica la integración de los datos.

Gracias al libro mayor compartido distribuido, todas las empresas disponen de la misma información al mismo tiempo, lo que ofrece al proveedor original, a todos los transportistas y al destinatario una visibilidad de extremo a extremo de la transacción (es decir, de la transferencia de mercancías).

Contratos de rendimiento

Blockchain permite a las empresas, como la organización holandesa ProRail y la alemana Deutsche Bahn, utilizar subcontratistas para realizar el mantenimiento de sus activos ferroviarios, gestionar su rendimiento y recompensarles cuando los problemas se solucionan en la fecha prevista.

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La tecnología Blockchain está cambiando la forma en que se construye la confianza entre estas empresas mediante la creación de un registro de auditoría descentralizado de todos los cambios de estado de los activos y la información de consumo.

Estado actual e ineficiencias

Puede señalarse lo siguiente:

Los subcontratistas dependen de un registro central de información sobre los activos y el estado de los mismos para ejecutar su trabajo.

Los usuarios del sistema dependen en gran medida de la exactitud y puntualidad de la información.

La actualización de la información en este sistema lleva mucho tiempo, debido a los datos incompletos e incorrectos.

Hay múltiples partes que pueden alterar la misma fuente/activo. Durante dichas alteraciones, todos los demás quedan bloqueados para trabajar con el activo y no se puede modificar. Si el activo está siendo mantenido, a veces puede permanecer en un estado bloqueado durante un largo periodo de tiempo, lo que puede dar lugar a conflictos sobre la corrección del estado y la información del activo.

Los cambios realizados en la estructura de la información de un activo por un subcontratista (por ejemplo, añadir un campo de sensor) llevan mucho tiempo, ya que son gestionados por el propietario del sistema central. En realidad, sin embargo, el subcontratista dispone de más y mejor información.

Los registros de auditoría de los eventos en los activos suelen ser difíciles de recuperar, especialmente cuando se transfieren activos de un subcontratista a otro al finalizar el periodo del contrato. Sin unos registros de auditoría correctos, puede parecer que un activo sigue siendo defectuoso, cuando en realidad el subcontratista ya ha solucionado el problema, lo que da lugar a un pago financiero menor (o nulo).

Los contratos de rendimiento abarcan una zona geográfica determinada y tienen una duración de cuatro años. Una vez transcurridos los cuatro años, el subcontratista debe presentar una oferta para un nuevo contrato de cuatro años. Si el subcontratista no gana la licitación, necesita transferir todos sus activos de trabajo al nuevo subcontratista, lo que resulta en menos mantenimiento (o posiblemente ninguno) en el último año del contrato del subcontratista existente, ya que es incierto que gane la próxima licitación. El nuevo subcontratista es entonces responsable de reparar los activos cuando se averían.

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Al pasarse a blockchain, las organizaciones (por ejemplo, ProRail) pueden ofrecer una plataforma en la que los subcontratistas tengan acceso a un libro mayor descentralizado con todos los activos ferroviarios, una auditoría completa de todas las alteraciones/cambios de estado de cada activo, y una visión general del estado en tiempo real y la información de consumo de un activo. Esto permite a los subcontratistas realizar valiosas adiciones y alteraciones a la información de los activos mediante contratos inteligentes.

ProRail puede hacer un seguimiento de los cambios de estado de un activo y del tiempo que tarda un subcontratista en arreglar los defectos. Con la plataforma, se incentiva mejor a los subcontratistas cuando hacen un gran trabajo, pero se les puede multar cuando no lo hacen.