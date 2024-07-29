Fabricar y Vender Coches: Innovación, Internacionalización y Cambio en la Industria Automovilística
Impacto, estrategias globales, rol de las mujeres y comportamiento de los hogares y del Estado
Fabricar y Vender Coches: Innovación, Internacionalización y Cambio en la Industria Automovilística
Desde la creación de la comida rápida, pasando por el diseño de las ciudades, hasta el carácter de nuestro paisaje, el automóvil ha dado forma a casi todos los aspectos de la vida moderna occidental. De hecho, la industri…