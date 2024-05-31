Economía de la Gestión de Riesgos y Seguros

¿Por qué aprender sobre riesgos y seguros? Puede que esté pensando en hacer carrera en los diversos y gratificantes campos de la gestión de riesgos y los seguros. Si planea dirigir una empresa, necesitará saber cómo proteger a su organización de los riesgos. Y como individuo, querrá tomar decisiones informadas sobre cómo protegerse a sí mismo y a su familia con seguros de vida, médicos, de hogar, de automóvil y muchos otros tipos de seguros. Por otro lado, la gestión de riesgos está ganando importancia en las empresas y en la sociedad en general.

Durante muchos años, los libros de texto de introducción a los seguros presentaban el seguro como una materia basada en los contratos. Poco a poco, la asignatura ha ido evolucionando hacia una orientación al consumidor, proporcionando a los estudiantes un estudio amplio y descriptivo del campo de los seguros, cubriendo temas como los aspectos legales, la vida y la salud, y la propiedad y la responsabilidad civil. Desde mediados de los años 90, los libros de texto empezaron a promover, y en un grado limitado, a incorporar un componente más fuerte de gestión de riesgos empresariales, manteniendo al mismo tiempo una orientación al consumidor.

En la plataforma Lawi, los textos sobre gestión de riesgos y seguros están redactado para dar el siguiente paso ofreciendo los aspectos esenciales de los contratos de seguros y del sector asegurador, al tiempo que proporciona un análisis conceptual y una atención a la gestión del riesgo empresarial y a las cuestiones de política pública sustancialmente mayores que los que existen en los textos actuales.

Aversión al riesgo y demanda de seguros

Noción de aversión al riesgo

El hecho de que los individuos contraten pólizas de seguros es consecuencia de una actitud muy general que nos lleva a no considerar las perspectivas económicas a las que nos enfrentamos únicamente en función de sus valores medios, sino teniendo en cuenta los riesgos asociados a ellas. Por ejemplo, un inversor se verá tentado a comprar valores con una rentabilidad media elevada pero, dada una rentabilidad media determinada, preferirá que sus inversiones estén menos expuestas a los altibajos de los mercados financieros. Esto le llevará generalmente a diversificar su cartera y a no mantener exclusivamente aquellos activos financieros con la mayor rentabilidad esperada pero que pueden ser excesivamente arriesgados. El concepto de aversión al riesgo expresa esta característica de las preferencias individuales ante unas perspectivas económicas inciertas.

Se dice que un individuo es averso al riesgo cuando, ante la perspectiva de una riqueza sujeta a peligros, prefiere poseer con certeza la expectativa matemática de esa riqueza antes que estar sujeto a los peligros en cuestión. A modo de ilustración, consideremos el caso de un individuo cuya riqueza inicial (su casa), igual a 10.000 (en una moneda no especificada), queda totalmente destruida en caso de incendio. El incendio se produce con una probabilidad 1/100: la riqueza del individuo pasa a ser, por tanto, aleatoria, con una expectativa matemática igual a 9.900. Si el individuo tiene aversión al riesgo, preferirá una cierta riqueza igual a 9.900, antes que enfrentarse al riesgo de incendio. Del mismo modo, podemos decir que un individuo es averso al riesgo si prefiere permanecer en un determinado nivel de riqueza antes que correr un riesgo que por término medio (es decir, en términos de expectativa matemática) no le da nada: en nuestro ejemplo, prefiere tener cierta riqueza igual a 9.900 antes que correr el riesgo de perder 9.900 con probabilidad 1/100 - y por tanto no tener nada - con la esperanza de ganar 100 con probabilidad 99/100, es decir, conservar su riqueza inicial de 10.000.

Equivalente de certeza

El nivel de riqueza que el individuo considera equivalente a la perspectiva aleatoria a la que se enfrenta se denomina equivalente de certeza. En el ejemplo anterior, el equivalente de certeza de la situación sin seguro es inferior a 9.900, ya que el individuo preferiría tener 9.900 con certeza que estar sujeto al riesgo de perder su capital. Si el equivalente de certeza es (por ejemplo) igual a 9.600, esto significa que el individuo estaría dispuesto a pagar 400 para estar totalmente cubierto contra el riesgo de incendio, antes que no tener ningún seguro.

Solicitar un seguro con una prima actuarial

La prima pura de una póliza de seguro que cubriría la totalidad de los daños de nuestro individuo en caso de incendio es igual a 100, es decir, el importe de las indemnizaciones, o sea 10.000, multiplicado por la probabilidad de incendio 1/100. Si las aseguradoras fijan las primas al nivel de las primas puras, entonces la mejor póliza de seguro suscrita por un individuo con aversión al riesgo debería cubrirle íntegramente contra todos los daños en caso de siniestro. De hecho, partiendo de esta situación - es decir, un patrimonio cierto igual a 9.900 - una reducción de la cobertura haría que el patrimonio fuera aleatorio, sin modificar la expectativa matemática: para un individuo con aversión al riesgo, esto correspondería a una situación peor. En este caso, todos los individuos con aversión al riesgo deberían estar totalmente cubiertos.

Efecto de las tasas de carga sobre la demanda de seguros

Cuando las aseguradoras aumentan las primas puras mediante una tasa de carga, solicitar un seguro sigue siendo una operación ventajosa, siempre que la tasa de carga no sea demasiado elevada. En el ejemplo anterior, si el factor de carga es del 20%, las aseguradoras cobran una prima de 120 por un seguro de incendio que cubre todos los daños. Esto conduce a un patrimonio igual a 9.880, que sigue siendo superior a la situación sin seguro, en la que el equivalente de certeza era igual a 9.600. Sin embargo, como ha demostrado Jan Mossin, ante un aumento del precio del seguro, los individuos reaccionan reduciendo su demanda sin anularla por completo: nuestro individuo puede, por ejemplo, suscribir una póliza de seguro que sólo cubra el coste de reconstrucción y no los bienes personales destruidos por el incendio.

Deja un comentario

Si el coste de la reconstrucción es de 7.000, la prima de seguro cobrada será de 84, es decir, la prima pura de 7.000 × 1/100, más un 20% por la carga. Su patrimonio final será de 9.916 -es decir, la diferencia entre el patrimonio inicial y la prima- con una probabilidad del 99/100, y bajará a 6.916 -es decir, el patrimonio inicial menos los bienes muebles destruidos y menos la prima- con una probabilidad del 1/100. En este caso, el aumento del coste del seguro debido a la carga del 20% le lleva a preferir retener una parte del riesgo en lugar de contratar un seguro completo, que es posible pero demasiado caro.

Gracias por leer Chamberly. Este post es público, así que siéntete libre de compartirlo. Compartir

En resumen, un individuo con aversión al riesgo elige el seguro completo cuando puede adquirir un seguro con una prima actuarial, pero prefiere el seguro parcial cuando la prima se calcula con una tasa de carga positiva. Sin embargo, este último resultado queda invalidado cuando el asegurado se enfrenta a varios riesgos, algunos de los cuales no son asegurables. Si los riesgos están correlacionados positivamente, la cobertura total de los riesgos asegurables puede ser óptima, incluso con una tasa de carga positiva (Eeckhoudt y Kimball, 1992).

Deducibles, coaseguro y cobertura máxima

La mayoría de las pólizas de seguros cubren riesgos que provocan daños de diverso grado. La póliza de seguro define el baremo de indemnización en función de los daños. Puede incorporar una franquicia (es decir, un umbral mínimo de daños por debajo del cual no se paga ninguna indemnización), una cláusula de coaseguro (es decir, un mecanismo por el que el aumento de los daños se reparte entre el asegurador y el asegurado en proporciones predefinidas) o un límite máximo de indemnización, o una combinación de estos mecanismos. Las franquicias son habituales en los seguros de automóvil, robo y hogar. Las normas de coaseguro suelen prevalecer en los seguros de enfermedad: es el caso en Francia del "ticket modérateur" de la Seguridad Social o del porcentaje de cobertura de las mutuas y compañías de seguros complementarios. Los límites máximos de indemnización son habituales en los seguros de responsabilidad civil.

Compartir Chamberly

Kenneth Arrow ha demostrado que el contrato de seguro óptimo es un contrato estándar con franquicia si la tasa de carga es constante sea cual sea el importe de la indemnización. Un contrato de este tipo especifica que la indemnización es igual a la diferencia entre el daño y la franquicia, cuando esta diferencia es positiva, no pagándose indemnización alguna por daños inferiores a la franquicia. La intuición que subyace a este resultado es que, si el individuo tiene aversión al riesgo, es mejor priorizar la reducción de la cobertura para los casos en los que el daño es bajo en lugar de alto.

Riesgo moral

Autoprotección y autoseguro

El riesgo moral existe cuando el asegurador no puede verificar los esfuerzos del asegurado en materia de prevención de riesgos. Según la terminología introducida por Isaac Ehrlich y Gary Becker, la prevención de riesgos incluye la autoprotección, que reduce la probabilidad de sufrir un siniestro, y el autoseguro, que reduce la gravedad de los daños en caso de siniestro.

El dilema incentivo-seguro

En una situación de riesgo moral, surge un dilema entre la distribución del riesgo, que es el objetivo mismo del seguro, y el incentivo para hacer un esfuerzo de prevención. Como hemos visto, en el caso simple en el que la prima es actuarial, un individuo con aversión al riesgo elegirá un contrato que le proteja completamente del riesgo. En tal caso, no tiene ningún incentivo para esforzarse en reducir su exposición al riesgo, ya que se le indemniza totalmente en caso de siniestro. Para restablecer un nivel adecuado de incentivo, el asegurado debe asumir algunas de las consecuencias de cualquier siniestro. Esto puede hacerse proporcionando una cobertura parcial o indexando las primas futuras al número y la gravedad de los siniestros de los que el individuo es responsable, como en el caso de los sistemas bonus-malus.

Baremo de indemnización

Bengt Holmström y Steven Shavell han estudiado la cuestión del baremo de indemnización óptimo en caso de riesgo moral. Surgen tres resultados. En primer lugar, un contrato estándar con franquicia es óptimo cuando el esfuerzo del asegurado puede reducir la probabilidad de sufrir un siniestro, ya que la distribución de probabilidades de los daños en caso de siniestro es un dato que no puede ser modificado por el comportamiento del agente (se trata de una lotería pura en cuyos resultados no se puede influir). La intuición que subyace a este resultado es la siguiente. Para incitar al asegurado a reducir la probabilidad de siniestro, conviene imponerle una penalización en relación con el contrato de cobertura total que prevalecería si no hubiera ningún problema de incentivo para esforzarse y si despreciáramos el efecto de una posible tasa de carga sobre la demanda de seguro. Sin embargo, según las hipótesis anteriores, la cuantía del daño no "informa" sobre el esfuerzo del asegurado: no se puede extraer más información de un accidente grave que de uno leve.

Obtén más de Salvador Lorca en la app de Substack Disponible para iOS y Android Descargar la app

En consecuencia, no hay razón para que la sanción varíe con la cuantía del daño, ya que ello supondría exponer al asegurado a un riesgo adicional injustificado. Por lo tanto, el baremo óptimo debería especificar una indemnización igual al daño menos una penalización constante. Esta regla conduciría de hecho a una indemnización negativa para los pequeños siniestros, lo que evidentemente no es posible. Por lo tanto, el baremo óptimo prevé simplemente que no se pagará ninguna indemnización mientras el daño sea inferior a esta penalización, que es de hecho la franquicia, pagando el asegurador una indemnización igual a la diferencia entre el daño y la franquicia en el caso contrario. Estas son las características de una póliza estándar con franquicia.

El segundo resultado es un contrapunto al primero: cuando el esfuerzo del asegurado afecta a la distribución de probabilidades de las pérdidas en caso de siniestro, entonces una norma de coaseguro es óptima. En otras palabras, el aumento de las indemnizaciones debe ser inferior al aumento de los daños. El tercer resultado es que el contrato de seguro debe tener en cuenta todas las señales informativas sobre el esfuerzo del agente, es decir, las variables que aportan información adicional sobre este esfuerzo, además del historial de siniestros y su gravedad.

Qué opinas sobre la el riesgo y los seguros?