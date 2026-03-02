Por: Rabbit Cavern (Este artículo ganó el tercer lugar en el Segundo Concurso Anual de Entradas de Blog de Historia Experimental, Extravaganza y Jamboree de Adam Mastroiann).

Los Cheetos solían ir a lo seguro.

Durante años, promocionaron sus productos bajo lemas como “¡El queso que cruje!” y “¡No es fácil ser quesoso!”. Sin embargo, al poco tiempo, “Peligrosamente quesoso” se convirtió en el símbolo de la marca, y este lema dominaría la imagen del apreciado snack crujiente. Pero, crucialmente, los ejecutivos de Frito-Lay nunca imaginaron que Chester Cheetah llegaría a encarnar este lema tan literalmente.

2008 fue un año de cambios globales masivos. Facebook y Twitter se estaban convirtiendo rápidamente en nombres conocidos, superando a antiguos gigantes como MySpace y Friendster. La codicia y la especulación provocaron una caída en picado de los mercados globales, provocando el colapso del sistema financiero mundial. La elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos abrió un nuevo capítulo en la historia estadounidense, repercutiendo en la política mundial y aún hoy en día.

Pero la marca más imborrable de 2008 no fue tecnológica, ni financiera, ni geopolítica. No, fue altamente procesada, semicomestible y completamente cursi. Fueron los Cheetos.

2008 fue el año en que los Cheetos se volvieron locos. Olvídate de todo lo que creías saber sobre los snacks y prepárate para que tu mundo se ponga patas arriba. La cosa está a punto de volverse peligrosamente cursi.

Un juego del gato y el ratón

Antes de Chester Cheetah, existía el Ratón Cheetos . No tenía nombre. Era solo un ratón.

¡Viva Chee-sar! El Cheetos Mouse ha sido descrito como “elegante y multifacético”, entre otras cosas. Y aunque su reinado en la cima del imperio del maíz inflado con queso no es muy recordado hoy en día, aquellos cuyas vidas tocó quedaron profundamente impactados. Aquí tienen un extracto de un libro escrito por un redactor que trabajó en los anuncios del Cheetos Mouse, una experiencia que parece haberles pasado factura:

Después de todo esto, solo puedo imaginar que la usurpación del Ratón por parte de Chester Cheetah le provocó un aneurisma a nuestro querido redactor. Al final de los 70, el Ratón Cheetos seguiría el camino de la música disco y los pantalones acampanados. Surgirían nuevas tendencias y, en poco tiempo, también nuevas mascotas de snacks.

Adelantándonos a 1986, el mundo lidiaba con los desastres consecutivos del transbordador espacial Challenger y la central nuclear de Chernóbil, ocurridos con tres meses de diferencia. Sin embargo, el jingle de Pepsi, unánimemente elogiado, “We Are the World”, del año anterior, encontró esperanza y significado, mientras el cometa Halley pasaba junto a la Tierra en una visita única en una generación. Fue en este contexto cultural que nació Chester Cheetah.

Al principio, Chester Cheetah era bastante normal, al menos en lo que a mascotas de snacks se refiere. Básicamente, solo rimaba mucho y se vio involucrado en todo tipo de violencia en caricaturas como un “padre genial rockeando en el patio” mientras conspiraba para robar los Cheetos de otros . Todo lo típico de una mascota de snacks.

Durante esta era, el enfoque de Frito-Lay estaba principalmente en el mercado juvenil, como lo evidenciaba su uso intensivo de colores brillantes, las rimas gratuitas antes mencionadas, el comportamiento elegante y de laboratorio de Chester y la insistencia en que los productos Cheetos traían “ gran diversión a las lenguas jóvenes “ (no me gusta, cancelar la suscripción, no, gracias, odio eso).

Chester también se aventuró en los videojuegos durante esta época. En Chester Cheetah: Wild Wild Quest de 1994 , los jugadores de Super NES y Sega Genesis recorrieron Estados Unidos tras escapar de un zoológico y murieron tras ser alcanzados por un enemigo a menos que llevaran un Cheeto en la mano. El juego recibió críticas tan elogiosas como « todas las partes implicadas deberían avergonzarse de sí mismas », « una de las jugabilidades más superficiales que he visto en un juego de plataformas » y « casi te recomiendo que lo pruebes solo para ver lo mal que puede llegar a ser un juego... Me he degradado jugando a esto ».

¡No dudes en comprobarlo tú mismo !

Sin duda, Chester Cheetah había llegado a la cima de la jerarquía de las mascotas de snacks infantiles. Pero este ascenso culinario, este dominio del paladar juvenil estadounidense, no le bastó. Su sed de reconocimiento era insaciable. También ansiaba la adulación de los adultos. Chester lo quería todo.

“Un movimiento global empeñado en la desdominación social”

En 2007, Frito-Lay hizo algo que antes parecía impensable: decidió dejar de anunciarse a niños pequeños. Como nuevo signatario de la Iniciativa de Publicidad de Alimentos y Bebidas para Niños, la empresa se comprometió voluntariamente a no comercializar (la mayoría de) sus productos a niños menores de 12 años. (Aún tenían libertad para comercializar sus “productos saludables” a niños pequeños, como los “Cheetos® Flamin Hot Horneados” como ejemplo específico).

Esto representó un cambio radical en la estrategia general de marketing de Cheetos. Hasta ahora, habían considerado a los menores de 12 años como su público más importante, pero ahora se verían obligados a enfocarse en un grupo demográfico de mayor edad. Atrás quedaron los días de los anuncios durante los dibujos animados infantiles, y reemplazarlos era... bueno, esa era la pregunta, en realidad: ¿cómo se anunciarían para los adultos?

Cheetos se puso manos a la obra con una investigación detallada de neuromarketing para determinar qué, específicamente, atraía tanto a los clientes al probar Cheetos. ¿Era el color, el olor, la textura?

Los escáneres cerebrales de consumidores y grupos de enfoque con “usuarios habituales de Cheetos” revelaron un hallazgo intrigante: la capa residual de color naranja del polvo de Cheetos que quedó en sus dedos (oficialmente conocida como “Cheetle”) desencadenó “ una sensación de subversión vertiginosa que los consumidores disfrutan por el desorden del producto ”.

Investigaciones posteriores demostraron que los Cheetos ayudaban a las personas a encontrar “momentos de escape” y que este bocadillo les inspiraba un deseo de “travesuras” y “permiso para no actuar acorde a su edad y no ajustarse a las expectativas del ‘comportamiento adulto’”. Como proclama con orgullo el informe, “los bocadillos Cheetos les permitieron hacer eso”.

Con estas revelaciones en la mano, los genios del marketing de Frito-Lay se preguntaron: “¿Cómo podemos canalizar este deseo de desorden y desorden en una estrategia mediática eficaz? ¿Qué busca el grupo demográfico de 18 a 45 años en un snack?”. Y mediante una inexplicable combinación de análisis del consumidor y una lógica de marketing altamente especulativa, la respuesta que encontraron fue una revuelta anarquista contra los pilares mismos de la sociedad .

¿Le encanta comer Cheetos → Le encanta ensuciarse → Le encanta la anarquía?

Para captar al grupo demográfico adulto, Cheetos lanzó la campaña “Orange Underground”, que alentaba a las personas a usar Cheetos para cometer actos dañinos contra otros, como arruinar su ropa o meterse Cheetos en la nariz mientras dormían o, por alguna razón, estropear su espacio de trabajo por estar demasiado ordenado.

El Orange Underground retaba a la gente a romper las normas sociales y a dejar que su lado perverso se manifestara, como se manifestaba en el uso problemático y, en ocasiones, ilegal de Cheetos como herramienta. En los anuncios de televisión, Chester aparecía como una especie de diablo en el hombro, visto solo por el alborotador armado con Cheetos, sin ningún ángel que lo contrarrestara. Chester era “ la mascota de un movimiento clandestino latente de adultos deseosos de luchar contra la idea de ser ‘adultos ‘” .

Los grupos de discusión detestaron estos anuncios , considerándolos demasiado mezquinos. Sin embargo, los escáneres cerebrales y la investigación de codificación facial mostraron que a las personas les gustaban más de lo que dejaban ver, lo que sugiere que algunos miembros de los grupos de discusión solo fingían disgusto para no parecer mezquinos.

O, como lo expresó Gizmodo : “la gente no quería admitir que les había gustado un comercial sobre un imbécil que viola las normas sociales”.

Para decirlo suavemente, esta fue una campaña muy extraña. Los anuncios de Orange Underground “ se emitían solo de noche en canales como TBS y Comedy Central”, y Cheetos aparentemente contrató a alguien para potenciar la escasa presencia de Orange Underground en la blogosfera. Logré encontrar una antigua cuenta de Blogspot de Orange Underground que incluía mensajes como este:

Los años 60 fueron una pasada. Pero no se comparan con lo que está por venir. “...El Orange Underground está comprometido a transformar el orden estéril en un caos desordenado.”

Uhhhhhhhhhhhhhh

Gran parte de la retórica empleada para promover la Resistencia Naranja se asemejaba mucho a la de los movimientos anarquistas a lo largo de la historia. Y si bien parte de esto podría atribuirse a pura coincidencia, otros materiales de campaña establecían paralelismos explícitos con causas violentas contra el sistema.

Uno de los anuncios (segundo video en esta página ) incluye un breve segmento que muestra la siguiente imagen, que es una referencia inequívoca a The Anarchist Cookbook (también incluido como referencia).

Cheetos, en su infinita sabiduría, decidió que la mejor manera de lograr que más adultos compraran su producto era hacer alusiones muy directas a un libro que contiene instrucciones sobre cómo hacer explosivos, LSD y gases lacrimógenos, entre otras cosas (y que es ilegal poseer “sin una excusa razonable” en el Reino Unido).

(Nota al margen: por un auténtico milagro, encontré una página archivada de 2009 que todavía tenía un enlace de descarga funcional para el libro de cocina anarquista de Orange Underground. El PDF está disponible para descargar al final de esta publicación).

Las reacciones a Orange Underground fueron diversas. A algunos les encantó la nueva y audaz dirección de los anuncios:

(RAoC se refiere a “Actos aleatorios de Cheetos”, aclamados como “el máximo acto de desafío basado en bocadillos” y una forma de “fastidiar al hombre”).

Otros no estaban tan entusiasmados, como este usuario de un foro de fanáticos de Iowa State Cyclones:

Algunos incluso fueron más allá del desinterés y expresaron su sorpresa por el tono de la campaña:

Y un artículo en Ad Age colmó de críticas:

Recuerden el acrónimo “RAoC”. Será útil cuando empiecen las demandas. ¿Qué deberíamos pensar cuando un importante anunciante nacional copia una estrategia de marketing del narcotráfico? Aquí tienen la respuesta: es cínico y repugnante. Hay otra palabra para los actos aleatorios de Cheetos: vandalismo. La clandestinidad de Cheetos incita explícitamente a su oscura red de consumidores de basura no solo a cometer fechorías, sino también a documentar sus pequeños delitos en video para la página web de Cheetos. ¿Ven cómo todo esto está destinado a terminar en litigio? ¿O algo peor? ¿Ven lo éticamente insolvente que es Frito-Lay en el papel de Ken Lay?

Para responder a su pregunta: Sí, de hecho, simplemente compararon la ética de la estrategia de marketing de Cheetos con la del deshonrado ex director ejecutivo de Enron .

¿Fue Orange Underground una nueva y audaz visión de la publicidad basada en el movimiento en un mundo de anuncios demasiado estériles? ¿O fue una danza irresponsablemente subversiva con elementos extremistas en un intento desacertado y desmedido de vender Cheetos?

Dada la falta de atentados terroristas cometidos en nombre de Chester Cheetah, creo que es seguro decir que se trata de lo primero. En esencia, Orange Underground fue simplemente un intento, muy propio de su época, de aprovechar el creciente poder de las redes sociales para despertar interés en un producto.

Siendo sincero, creo que estos anuncios se adelantaron mucho a su tiempo. A la gente de 2025 le encantaría que Chester Cheetah firmara implícitamente un libro que enseñara a la gente a fabricar y lanzar cócteles molotov correctamente. Creo que la gente cometería actos terroristas en nombre de Cheetos.

Y este no fue el final de las decisiones de marketing poco convencionales para Cheetos. Después del Orange Underground, Frito-Lay patrocinó siete blogs para crear publicaciones a favor de Cheetos y se negó a tener control creativo sobre el contenido de las publicaciones. Uno de los ejecutivos del blog comentó: «Estábamos preparados para mostrarles las publicaciones del blog de antemano, pero no quisieron verlas. Cheetos insistió en que fuera la voz del blog».

También patrocinaron una serie web original en asociación con la productora de Ashton Kutcher en un momento en el que las series web como medio comenzaban a ganar una atención seria .

Sin embargo, este enfoque descentralizado también tenía sus inconvenientes, como Cheetos descubrió de primera mano. Me encontré con un anuncio de Orange Underground publicado por una cuenta llamada “ChestersFeed”, que también era el nombre de un foro de imágenes que Cheetos alojaba en aquella época. No podemos saber con certeza si se trataba de una cuenta oficial de Cheetos o simplemente de un fanático entusiasta, pero mi instinto (bien afinado tras muchas horas de investigación sobre la estrategia de marketing de Cheetos a finales de la década de 2000) me dice que se trataba de una cuenta oficial. Mi nivel de confianza es del 90 %.

En fin, digo todo esto para contextualizar lo que encontré al revisar las demás publicaciones de este canal. Hay cinco videos en total, dos de los cuales son anuncios de Orange Underground. Pero los otros tres se titulan “Mujeres mayores seduciendo a jóvenes universitarios”, y cada uno muestra breves fragmentos de lo que presumiblemente son los inicios de los videos porno.

Entonces, déjame reiterar: estoy 90% seguro de que esta era una cuenta oficial de Cheetos, lo que significa que hay un 90% de posibilidades de que alguien contratado por Cheetos para sus esfuerzos de marketing online también haya subido accidentalmente (?) pornografía MILF a la cuenta oficial de Cheetos en lugar de a su cuenta personal.

Éste era el riesgo de ser pionero en marketing cuando ni siquiera los profesionales del marketing sabían cómo utilizar YouTube.

Si tienes dudas sobre el aspecto amateur de este canal de YouTube, recuerda que esto era YouTube en 2010; así se veían las cosas en aquel entonces. Esto es totalmente normal en la página oficial de una empresa, especialmente en una con un historial demostrado de estrategias de marketing no tradicionales.

¿Funcionó entonces la campaña de marketing retórica anarquista de pornografía MILF ?

Dejando a un lado la pornografía MILF accidental, ¿fue efectiva la estrategia de marketing pro-anarquía empleada por Cheetos a fines de la década de 2000?

Sin duda, sí: más que un éxito, la campaña superó las expectativas . Las ventas de Cheetos aumentaron un 11,3 %, casi duplicando la cifra objetivo, y Cheetos registró un impresionante aumento del 1000 % en las búsquedas de Google en un año. La campaña también ganó un importante premio de la industria a la excelencia en publicidad basada en investigación.

Sin embargo, encontré a un caso atípico que, por razones desafortunadas y muy coincidentes, tuvo una muy mala experiencia con la campaña de Orange Underground. Como recordarán, uno de los anuncios mostraba un comportamiento subversivo relacionado con los Cheetos en una lavandería . Este fue el anuncio más popular de toda la campaña, por lo que fue muy reconocible para los televidentes. Una noche, el anuncio aparentemente apareció en la pantalla de un televidente, pero en lugar de presenciar el comportamiento adorable pero travieso de Chester Cheetah y sus fieles seguidores, el espectador vio a “un atacante violento entrar en una lavandería y robar a inocentes transeúntes”, a punto de agredir a una madre y a su bebé.

¿Y qué pasó? Pues resulta que un anuncio de servicio público antimetanfetamina en una lavandería se estaba emitiendo al mismo tiempo que la campaña de Orange Underground, lo que causó gran confusión al espectador cuando apareció en pantalla un adicto a la metanfetamina en lugar de Chester Cheetah. Al menos un consumidor desprevenido consiguió metanfetamina cuando esperaba Cheetos. Una coincidencia desafortunada para Frito-Lay.

El Metro Naranja hoy

Al igual que los propios Cheetos, el Orange Underground eventualmente crujiría y se desmoronaría, dejando solo polvo a su paso.

Como era de esperar, OrangeUnderground.com ya no es un sitio web activo. Intenté acceder a él en Wayback Machine y me encontré con un bucle interminable de un Cheeto rotatorio, pero finalmente encontré otras cosas en la cronología (advertencia: Cheetos en un pastel de carne ).

La campaña etiquetada por Buzzfeed como “parte iniciativa Dharma, parte Club de la Lucha y parte célula terrorista guerrillera” sobrevive sólo en la memoria cultural que se desvanece de su existencia y en enlaces difíciles de rastrear dispersos por la web.

Pero el legado de Orange Underground no ha muerto. Al contrario: el espíritu de rebelión, impregnado de naranja, sigue vivo en la vasta biblioteca de videos amateur de Cheetos que aún se encuentra en la cuenta oficial de YouTube de la campaña .

Verás, como parte de la campaña, Cheetos alentó a los consumidores a subir sus propios videos de travesuras y cosas diversas relacionadas con Cheetos, y vaya si los amantes de Cheetos aceptaron la oferta.

Más allá de los videos oficiales de la campaña, que afirman, entre otras cosas, “ Estamos a punto de llevar a cabo un ataque de varios niveles contra la sociedad “, aquí encontrarás una lista de reproducción de 98 videos sobrevivientes subidos por varios usuarios, que muestran sus sketches, bromas, canciones y más basados ​​en Cheetos.

Vi todos los videos de una sentada. Aquí están los mejores:

Y el premio a mi menos favorito se lo lleva este, donde dos tipos distintos comen Cheetos del suelo de una gasolinera real .

Por: Rabbit Cavern, que ha “pasado demasiado tiempo en Wikipedia”. Le agradecemos su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés.

Gracias por acompañarme en esta divertida aventura por la historia de Cheetos, nuestra historia . Siempre es un placer investigar algo que se vuelve cada vez más extraño con cada nuevo hilo que sigues, así que espero que hayan disfrutado leyéndolo tanto como yo disfruté escribiéndolo.

Descargas

Libro de cocina anarquista de Cheetos

Estudio de caso de Cheetos