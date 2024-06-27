Acuerdos de Compensación en las Relaciones Económicas y Jurídicas
Requiere el dominio de técnicas financieras específicas, así como un profundo conocimiento de la economía y la política de los países en los que se utiliza habitualmente
Acuerdos de Compensación en las Relaciones Económicas, Financieras y Jurídicas
En el comercio internacional, el sistema de comercio basado en las compensaciones se ha desarrollado bajo la presión combinada de la crisis económica mundial, el endeudamiento excesivo de muchos países y la caída de los precios de las mater…