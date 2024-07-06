Chamberly

“Estaba en el invierno de mi vida- y los hombres que encontraba por el camino eran mi único verano. Por la noche me dormía con la visión de mí misma bailando, riendo y llorando con ellos. Tres años después de estar en una gira mundial interminable y los recuerdos de ellos eran lo único que me sostenía, y mis únicos momentos realmente felices. Yo era una cantante, no muy popular, que una vez soñó con convertirse en una bella poetisa- pero que por una desafortunada serie de acontecimientos vio esos sueños truncados y divididos como millones de estrellas en el cielo nocturno que deseaba una y otra vez- brillantes y rotas. Pero en realidad no me importaba porque sabía que hace falta conseguir todo lo que siempre has querido y luego perderlo para saber lo que es la verdadera libertad.

Cuando la gente que conocía se enteró de lo que había estado haciendo, de cómo había estado viviendo… me preguntaron por qué. Pero no sirve de nada hablar con gente que tiene un hogar, no tienen ni idea de lo que es buscar la seguridad en otras personas, que el hogar esté donde uno mienta la cabeza.

Siempre fui una chica poco corriente, mi madre me decía que tenía un alma camaleónica. Ninguna brújula moral que me señalara el norte, ninguna personalidad fija. Sólo una indecisión interior tan vacilante como el océano. Y si dijera que no había planeado que resultara así, estaría mintiendo, porque había nacido para ser la otra mujer. No pertenecía a nadie- que pertenecía a todo el mundo, que no tenía nada- que lo quería todo con un fuego por cada experiencia y una obsesión por la libertad que me aterrorizaba hasta el punto de no poder hablar- y me empujaba a un punto nómada de locura que me deslumbraba y me mareaba a la vez.

Cada noche rezaba para encontrar a mi gente- y finalmente lo hice- en la carretera abierta. No tenemos nada que perder, nada que ganar, nada que deseemos ya- excepto hacer de nuestras vidas una obra de arte.

VIVIR RÁPIDO. MORIR JOVEN. SEA SILVESTRE. Y DIVIÉRTASE.

Creo en el país que Estados Unidos solía ser. Creo en la persona en la que quiero convertirme, creo en la libertad de la carretera abierta. Y mi lema es el mismo de siempre: *Creo en la bondad de los extraños. Y cuando estoy en guerra conmigo mismo- I Ride. I Just Ride.*

¿Quién es usted? ¿Está en contacto con todas sus fantasías más oscuras?

¿Se ha creado una vida en la que sea libre de experimentarlas?

Yo lo he hecho.

Estoy jodidamente loca. Pero soy libre”.

– Lana Del Rey

